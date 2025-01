Styczeń to mimo trwającej zimy gorący okres w świecie futbolu. Wraz z nowym rokiem otwiera się bowiem okno transferowe. Jest to także czas, gdy piłkarze, których kontrakty wygasają wraz z końcem sezonu, mogą zacząć oficjalnie negocjować warunki współpracy z potencjalnymi nowymi pracodawcami. W FC Barcelona znajduje się czterech piłkarzy, których obecne umowy obowiązując tylko do 30 czerwca.