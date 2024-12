Były wiceprezes PZPN nagle wypalił. Jest pewny. "Konflikt między Lewandowskim i Probierzem"

Wszystkie głosy z Polskiego Związku Piłki Nożnej jasno mówią jednak, że pozycja selekcjonera reprezentacji Polski nie jest w żaden sposób zagrożona i Probierz z pewnością rozpocznie eliminacje do mistrzostw świata w 2026 roku na ławce trenerskiej Biało-Czerwonych.

Koźmiński szuka drugiego dna. Chodzi o Lewandowskiego i Probierza

- Ja tu widzę jeszcze jeden, dodatkowy problem. Konflikt selekcjonera z Robertem Lewandowskim... - wypalił były wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w rozmowie z "WP SportoweFakty". - Proszę sobie przypomnieć pewną sekwencję zdarzeń. Graliśmy w październiku mecz z Chorwacją w Warszawie. Na to spotkanie Michał Probierz wystawił w wyjściowej jedenastce jednego napastnika - Karola Świderskiego. A gdzie był Lewandowski? Zaczął mecz na ławce. Znam go, nie spodobało mu się to na pewno! - wyjaśnił.