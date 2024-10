Robert Lewandowski wykorzystał błąd sędziego? Hiszpanie nie mają wątpliwości

FC Barcelona zaliczyła bardzo udany powrót po październikowej przerwie reprezentacyjnej. Liderzy tabeli La Ligi rozbili w pył Sevillę FC (5:1) i już mogą szykować się do piekielnie trudnego tygodnia. Robert Lewandowski w niedzielnym starciu ustrzelił dublet. Eksperci z Hiszpanii zwrócili jednak uwagę, iż do pierwszego trafienia kapitana reprezentacji Polski nie powinno w ogóle dojść. Co istotne, była to bramka otwierająca wynik.