"Lewy" zaczarował Hiszpanów. Nazwali go "bestią". Ale burza dopiero nadciąga

Dwanaście występów na wszystkich frontach, łącznie 14 goli i dwie asysty - to dorobek Roberta Lewandowskiego w tym sezonie na gruncie klubowym. Znamionuje znakomitą formę strzelecką Polaka. I jest arcyważnym komunikatem przed dwoma szlagierami nadchodzącego tygodnia.

Lewandowski budzi zachwyt Hiszpanów. "W jego karabinie amunicja nigdy się nie kończy"

Madrycki "As" tymczasem skupia się na wyczekiwanym starciu lidera z Realem. "Barcelona w dalszym ciągu demonstruje przerażające tempo w La Liga. Wygrana nad Sevillą miała ogromne znaczenie, by do meczu na szczycie przystąpić z trzypunktową przewagą w tabeli " - zauważa.