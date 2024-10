Pogrom w Barcelonie, kolejne show Lewandowskiego. Kibice doczekali się wielkiego powrotu

Fatum związane z urazami nie opuszcza Barcelony. Na kilka dni przed rywalizacją z Sevillą z kadry wypadł Frenkie de Jong , który w trakcie jednego z treningów narzekał na dolegliwości mięśniowe. Pokrzyżowało to plany Hansiego Flicka, który rozważał wystawienie go w wyjściowym składzie na rywalizację z Sevillą.

Jakby tego było mało, w ostatniej chwili doszło do zmiany także w wyjściowym składzie. Awizowany do gry Eric Garcia w trakcie rozgrzewki doznał urazu, a w podstawowej jedenastce zastąpił go Ansu Fati. Dla wychowanka był to pierwszy występ w wyjściowym składzie od wielu miesięcy.