Robert Lewandowski z 101. bramkami w Lidze Mistrzów

To była 10. minuta meczu z Brest. Robert Lewandowski, jak zwykle w takich sytuacjach, został wyznaczony do wykonania rzutu karnego. Po chwili trybuny oszalały - strzelec z Polski bez większych problemów pokonał Marco Bizota i mógł cieszyć się swoją setną bramką w Lidze Mistrzów.

Jak zaczął mecz, tak też skończył - w doliczonym czasie gry w drugiej połowie po raz drugi w tym meczu Lewandowski posłał piłkę do bramki rywali i na tablicy wyników zobaczyć można było 3:0 dla FC Barcelony. Prócz Polaka w trakcie spotkania do siatki trafił również Dani Olmo.

Anna Lewandowska nagrała szczęście męża

Z trybun spotkanie obserwowała Anna Lewandowska. Małżonka napastnika FC Barcelony starała się nie przegapiać meczów rozgrywanych na miejscu. Świętować mogła już w 10. minucie spotkania, co pokazała najpierw za pomocą zdjęcia - udało jej się uchwycić wynik 1:0 na ekranie wiszącym nad boiskiem. Potem nagrała jeszcze moment radości po drugiej bramce swojego ukochanego.

To się nazywa dzień pełen wrażeń - Lewandowska zajmuje się teraz głównie promowaniem Edan Studios i szykowaniem obozu treningowego w Polsce. Miejsca na ten tygodniowy wyjazd rozeszły się w mgnieniu oka. Przed Polką jednak trudny czas. Musi szykować się do operacji nadgarstka, która ograniczy jej ruchy przez co najmniej trzy tygodnie.