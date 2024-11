"Nie jestem zbyt dobry w statystykach. Myślę, że po (Lionelu) Messim i (Cristiano) Ronaldo jest kolejnym piłkarzem z największą liczbą (strzelonych) goli. To niewiarygodne. Znam go od dwóch lat w (Bayern) Monachium. I tam również pobił każdy rekord, jaki można pobić. I wciąż strzela gole".

"Jest dla nas ważny. Ale muszę też powiedzieć, że cały zespół go wspiera. Nie powiem, że jest mu łatwo, ale piłkarze pomagają mu strzelać gole".

Dołączając do Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo jako jedyni zawodnicy w historii Ligi Mistrzów z ponad 100 bramkami, Lewandowski potwierdził swoją pozycję w gronie najlepszych piłkarzy świata. Jego zdolność do utrzymywania wysokiej formy przez lata, zarówno w Bayernie, jak i obecnie w Barcelonie, to świadectwo wyjątkowego talentu i profesjonalizmu.