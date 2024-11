"Nie wiem czy to przypadek. Było jeszcze kilku trenerów, z którymi ta liczba bramek była spora. Pod Hansim rzeczywiście jednak najwięcej tych goli strzelałem. Pewnie to z różnych powodów oraz idei wygląda. Nie analizowałem tego aż tak. Nasza współpraca z trenerem od samego początku, jak przyszedł jako drugi trener do Bayernu, dobrze funkcjonowała. To bardzo ważne, kiedy wiesz czego oczekujesz od trenera, a czego on od ciebie. Oby współpraca dalej tak się układała, nie tylko w stosunku do nas, ale i do całej drużyny" - dodał wtorkowy bohater FC Barcelona.

