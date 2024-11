Lewandowski czekał na mecz, a tu niespodziewane wieści. Możliwy głośny powrót do Barcelony

Spotkania z Realem Sociedad i Celtą uwidoczniły jeden z problemów, jaki od dłuższego czasu toczy Barcelonę. W Vigo szkoleniowiec wobec niedyspozycji Alejandro Balde zmuszony był wystawić na lewej obronie Gerarda Martina . Wychowanek nie prezentuje poziomu zbliżonego nawet do młodszego kolegi i był jednym z antybohaterów spotkania .

Hiszpanie wieszczą głośny powrót do Barcelony. Klub rozważa zimowy transfer

Ponadto sprowadzenie 25-latka byłoby korzystne z ekonomicznego punktu widzenia. FC Barcelona zachowała 50 procent praw do karty zawodniczek Minguezy, wobec czego jego transfer kosztowałby ją około 10 milionów euro. Jego wartość rynkowa jest obecnie wyższa. Wychowanek mógłby stanowić alternatywę dla Kounde i w mniej ważnych meczach zastępować go, aby Francuz mógł nieco odpocząć. Jest on jednym z najmocniej eksploatowanych graczy w tym sezonie.