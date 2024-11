Prognoza ws. Roberta Lewandowskiego się sprawdziła. Media już informują

Czwartek przyniósł nowe, ważne wieści dla wszystkich kibiców Barcelony. Robert Lewandowski wrócił do treningów z zespołem po urazie pleców, który wykluczył go z wzięcia udziału w zgrupowaniu reprezentacji Polski. Nabawił się go w meczu z Realem Sociedad (przegranym 0:1). Teraz przed "Dumą Katalonii" kolejny istotny wyjazd, tym razem do Vigo na konfrontację z Celtą. Estadio Balaidos to jedna z trudniejszych delegacji dla "Blaugrany" w najnowszej historii LaLiga.

