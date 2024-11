Pilny komunikat FC Barcelona. Lewandowski czekał od dawna, marzenia runęły

Robert Lewandowski do FC Barcelona przyszedł latem 2022 roku. Na kilka miesięcy przed mistrzostwami świata w Katarze pogrążona w długach "Duma Katalonii" wydała na naszego napastnika prawie 50 milionów euro. Pierwsze miesiące potwierdzały zasadność tej inwestycji, a sama prezentacja Polaka na Camp Nou odbiła się szerokim echem. Na trybunach ówczesnego stadionu "Blaugrany" zasiąść miało niespełna 60 tysięcy osób, choć patrząc na obrazki z telewizji trudno w to uwierzyć.

Nie zmienia to jednak tego, że prezentacja "Lewego" oficjalnie pozostaje drugą największą w historii klubu. Więcej kibiców przyszło tylko na przywitanie Zlatana Ibrahimovicia. Trudno się było temu dziwić. Po odejściu Leo Messiego fani "Barcy" potrzebowali nowego idola i tym stał się Polak. Czas do mundialu doskonale pokazywał, dlaczego do tego doszło, ale problemy pojawiły się po turnieju. Jakby tego było mało, po mistrzowskim sezonie 2022/2023 "Blaugrana" musiała opuścić swój dom.

Problemy Barcelony. Cios dla Lewandowskiego

Barcelona opuściła oficjalnie Camp Nou, na którym to rozpoczęły się prace budowlane, mające na celu renowację stadionu. W lipcu tego roku Elena Fort przekazała, że powrót ma odbyć się do końca tego roku. - Prace przebiegają zgodnie z zaplanowanym planem i idziemy zgodnie z harmonogramem. Naszym pierwszym pomysłem była próba powrotu do kultowej daty, czyli 29 listopada, kiedy będziemy obchodzić 125. lecie klubu. Dziś możemy potwierdzić, że obiekt będzie gotowy do gry pod koniec roku (60% pojemności przyp. red.) - zapowiedziała wiceprezydent ds. instytucjonalnych FC Barcelony.