Sensacyjny przeciek z szatni Barcelony. Flick zaskoczył, Lewandowski tylko o tym marzył

Hansi Flick w przeciągu kilku miesięcy diametralnie odmienił sytuację Barcelony. Z klubu, który stawał się pośmiewiskiem na arenie europejskiej, zrobił giganta zdolnego do wygrywania z najlepszymi. "Duma Katalonii" notuje rekordową ilość trafień, zachwycając przy tym stylem gry i polotem, z jakim kreuje sobie kolejne okazje do pokonania golkipera rywali.

FC Barcelona gromi kolejnych rywalki. Flick "przywrócił" Lewandowskiego do życiowej formy

Na kilka dni przed meczem w Vigo media społecznościowe obiegły sensacyjne obrazki prosto z Katalonii . Dziennikarze nie wahali się określić ich jako "przeciek z szatni Barcelony". Rzuciło to nowe światło na podejście Hansiego Flicka do pracy z "Blaugraną".

Wyciekły wieści z szatni Barcelony. Trener pomoże Lewandowskiemu spełnić marzenie?

Triumf w Lidze Mistrzów z Barcą pozostaje jednym z marzeń Roberta Lewandowskiego. Chociaż jest on już trzecim najlepszym strzelcem w historii rozgrywek, po Leo Messim i Cristiano Ronaldo, tylko raz dane mu było wznieść do góry trofeum. A jak na piłkarza o osiągnięciach i klasie 36-latka, to stanowczo zbyt mało. To właśnie pod wodzą Flicka Bayern Monachium z "Lewym" w składzie triumfował w Lidze Mistrzów w sezonie 2019/20. W finale pokonał wówczas 1:0 PSG.