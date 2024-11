Lewandowski i spółka czekali na te wieści. Los piłkarzy ma być przesądzony, pewność w Barcelonie

FC Barcelona w trakcie letniego okienka transferowego sprowadziła do siebie jedynie dwóch zawodników - Paua Victora z Girony oraz, co odbiło się znacznie szerszym echem, Daniego Olmo z RB Lipsk, czyli świeżo upieczonego mistrza Europy.

Od razu pojawił się jednak pewien problem - w związku z różnymi zawiłościami przepisów Finansowego Fair Play panującymi w La Lidze obu piłkarzy udało się zarejestrować do gry jedynie do 31 grudnia 2024 roku, a wykorzystano tu m.in. furtkę związaną z wypadnięciem z zespołu kontuzjowanego Andreasa Christensena. Czas jednak mija nieubłaganie i pojawia się pytanie - co dalej?