Od meczu Barcelony z Realem Sociedad (0:1) mija właśnie 10 dni. Dokładnie tyle miał potrwać powrót do pełnej dyspozycji Roberta Lewandowskiego , który po tym spotkaniu zgłosił dolegliwości bólowe pleców. Rehabilitacja nie przyniosła jednak optymalnych rezultatów .

Jak informuje "Sport", do najbliższego spotkania ligowego wicemistrzowie Hiszpanii przystąpią bez Polaka w podstawowym składzie. "Lewy" znajdzie się w meczowej kadrze na starcie z Celtą Vigo , ale na murawie pojawi się dopiero w trakcie gry . Ewentualnie spędzi na ławce rezerwowych 90 minut, jeśli na boisku wszystko ułoży się po myśli Katalończyków.

Media: Lewandowski tym razem na ławce. Kontuzja pleców okazała się dotkliwa

To niepomyślne wieści dla kibiców "Blaugrany". Lewandowski w bieżących rozgrywkach jest niekwestionowanym filarem drużyny. Znalazł się w wyjściowej jedenastce we wszystkich dotychczasowych 13 potyczkach ligowych. W Lidze Mistrzów również za każdym razem grał od pierwszej minuty (do tej pory cztery kolejki).