Ewa Pajor znów bezlitosna. Pogrom w meczu Barcelony, dwucyfrowy dorobek Polki

Ewa Pajor dotrzymuje kroku Robertowi Lewandowskiemu. Podobnie jak on zdobyła kolejną bramkę w lidze hiszpańskiej i umocniła się na szczycie klasyfikacji strzelczyń. Tym razem przyczyniła się do domowego zwycięstwa 5:1 nad Costa Adeje Tenerife. Na koncie ma już 10 goli, co oznacza, że do siatki rywalek trafia średnio w każdym spotkaniu. Już w środę może zostać ogłoszona najlepszą napastniczką świata.