Hiszpanie znaleźli przyczynę kryzysu Barcelony. Ludziom otworzą się oczy

FC Barcelona prowadziła na wyjeździe z Celtą Vigo 2:0 do 83. minuty i wydawało się niemal pewne, że wywiezie trzy punkty z Estiadio Balaidos. Tak się jednak nie stało, czerwona karta Marca Casado i kuriozalny błąd Julesa Kounde sprawiły, że gospodarze "poczuli" krew i zdołali doprowadzić do wyrównania. To kolejna strata punktów FC Barcelona w La Liga, bowiem w poprzedniej kolejce ekipa ze stolicy Katalonii przegrała na wyjeździe z Realem Sociedad 0:1. Hiszpańskie media próbują znaleźć przyczynę ostatnich potknięć Barcy, a wydaje się, że całkiem trafny wniosek wysnuł madrycki dziennik "AS".

Hiszpanie już wiedzą. Oto przyczyna kryzysu FC Barcelona

"AS" uważa, że przyczyną potknięć FC Barcelona jest nieobecność Lamine'a Yamala w pierwszym składzie. Młody gwiazdor zmaga się z urazem kostki. Dolegliwości zdrowotne 17-latka pojawiły się jeszcze w trakcie spotkania Ligi Mistrzów z Crveną Zvezdą. Skrzydłowy rozegrał co prawda pełne 90 minut, ale po spotkaniu narzekał na problemy z kostką. Te okazały się na tyle poważne, że piłkarz opuścił nie tylko dwa ostatnie mecze Barcelony, ale także zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii.

Podczas absencji Yamala "Blaugrana" rozegrała dwa spotkania i w obu nie zdobyła kompletu punktów. "AS" nie bazuje jednak tylko na meczach z Realem Sociedad i Celtą Vigo, ale na potwierdzenie swojej tezy o wpływie braku obecności 17-latka wskazuje także porażkę z Osasuną Pampeluna z 28 września. Wówczas Yamal nie znalazł się w pierwszym składzie i do przerwy Barca przegrywała 0:2. Wszedł dopiero w 59. minucie, gdy jego zespół tracił jednego gola do rywali i mimo że trafił do siatki, to był to ostatni gol tego spotkania, a Barcelona przegrała je ostatecznie... 2:4.