W pierwszej połowie meczu z Celtą Vigo Robert Lewandowski kilkukrotnie próbował, ale ostatecznie nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Po zmianie stron goście nadal atakowali, a co za tym idzie - Polak miał kolejne okazje do strzelenia bramki. W końcu jedną z nich udało się wykorzystać. To już piętnaste trafienie Lewandowskiego w tym sezonie ligi hiszpańskiej w barwach FC Barcelona.