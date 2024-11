Pewne zwycięstwo Realu Madryt. Już tylko cztery punkty straty

Mimo tych wszystkich kłopotów, także zdrowotnych, sytuacja Realu Madryt w tabeli La Liga jest może nie tyle, komfortowa, co zaskakująco dobra. Przed meczem 13. kolejki z Leganes Real miał bowiem na swoim koncie 27 oczek i siedem punktów straty do liderującej FC Barcelony, która dzień wcześniej jedynie zremisowała 2:2 z Celtą Vigo. To sprawiło, że dzień później Real stanął przed szansą na zbliżenie się na cztery oczka, mając jeden mecz zaległy.

Już po zobaczeniu składu gości można było być nieco zaskoczonym. Carlo Ancelotti zdecydował się bowiem na dość głębokie rotacje i co ciekawe, przesunął Mbappe na lewe skrzydło. To bardzo długo nie działało, ale Real z minuty na minutę zwiększał swoją dominację. Wydaje się, że "Królewscy" powinni dostać przynajmniej jeden rzut karny za faul na Viniciusie. Czego nie chciał dać sędzia, francusko-brazylijski duet wziął sobie sam. Vinicius odebrał piłkę, popędził z nią w pole karne, minął obrońcę i wyłożył futbolówkę do Mbappe, któremu pozostało już tylko wpakować ją do pustej bramki. To się udało i "Królewscy" zasłużenie prowadzili do przerwy 1:0.