Flick reaguje po wpadce Barcelony. Podjął nagłą decyzję, jest zgoda władz klubu

FC Barcelona od początku sezonu prezentuje się bardzo dobrze i punktuje lepiej niż można było zakładać przed startem rozgrywek. Przede wszystkim sama gra uległa znaczniej poprawie w stosunku do poprzedniego sezonu. Dotychczas Blaugrana bardzo rzadko musiała schodzić z boiska pokonana. Zdarzyło się to tylko trzykrotnie. Ostatni raz przed przerwą reprezentacyjną.

Flick domaga się transferów. FC Barcelona ruszy na łowy?