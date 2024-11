"Lewy" i spółka w coraz lepszej sytuacji, dramat PSG. Tabela Ligi Mistrzów po wtorkowych meczach

Wtorek pełen emocji w Lidze Mistrzów

Nagłówki po wtorkowych meczach Ligi Mistrzów skradł Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski pewnie wykorzystując rzut karny strzelił swoją setną bramkę w Lidze Mistrzów . Nie poprzestał na tym i w końcówce ustalił jeszcze wynik na 3:0. Co być może jeszcze istotniejsze, jego trafienia okazały się kluczowe dla zwycięstwa FC Barcelona nad Stade Brest. Tym samym "Blaugrana" jest już coraz pewniejsza zajęcia miejsca w czołowej ósemce i to pomimo że rozpoczęła kampanię od porażki z AS Monaco (1:2).

Hiszpanie z innej części kraju również mieli we wtorek okazję do świętowania. Atletico Madryt rozbiło w pył Spartę Praga (6:0) i dzięki drugiemu zwycięstwu z rzędu podopieczni Diego Simeone pną się coraz wyżej w tabeli. Hitem dnia był pojedynek Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain, a z tarczą wyszli z niego Bawarczycy. Porażka sprawia, że na ten moment paryżanie znajdują się poza czołowymi 24 lokatami i gdyby dziś kończyła się faza ligowa, żegnaliby się z rozgrywkami. Poza tym warto wspomnieć o kolejnym rozczarowującym meczu Manchesteru City. Anglicy prowadzili z Feyenoordem już 3:0, ale ostatecznie tylko zremisowali 3:3. Tym samym ich czarna seria spotkań bez zwycięstwa przedłużyła się do sześciu. Swojego dnia nie miał też Victor Gyokeres. Jego Sporting musiał uznać wyższość Arsenalu - i to na własnym stadionie (1:5).