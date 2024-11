Rywale wysłali ostrzeżenie Lewandowskiemu i Barcelonie. Gigant aż zadrżał

Stade Brestois 29, w Polsce znany też po prostu jako Brest, to bez dwóch zdań nieoczywisty rywal dla ekipy FC Barcelona. Przed starciem obu drużyn 26 listopada na Estadi Olimpic "Piraci" bowiem dali się poznać w tym sezonie od naprawdę dobrej strony w Lidze Mistrzów i... zdecydowanie gorszej w Ligue 1. Podopieczni Erica Roy'a na rodzimym podwórku pokazali jednak nawet ostatnio, że co by się nie działo, są oni w stanie walczyć zaciekle do ostatniego gwizdka...