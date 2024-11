Lewandowski najlepszym napastnikiem XXI wieku. Zyskał nieśmiertelność

Wszystkie oczy na Lewandowskiego

Nie oszukujmy się, to nie był szczególnie magiczny wieczór w stolicy Katalonii. Atmosfera na Estadi Olimpic Lluis Companys właściwa dla późnego listopada: pachniało marihuaną i papierosami, brzmiało bardziej gwarem hiszpańskiego baru, aniżeli meczem piłki nożnej. Stade Brest nie jest sexy rywalem dla wielkiej Barcelony. Z ich perspektywy to mały, prowincjonalny, francuski klubik, żadna marka, mają gdzieś ich świetne wyniki w nowej formule Ligi Mistrzów . Wokół stadionu, na kilkadziesiąt minut przed meczem mijałem ludzi o dość obojętnych twarzach, wielu turystów i młodych, zabijali czas scrollując TikToki.

Władze Barcelony posprzeczały się z grupami organizującymi doping - Almogavers, Front 532, Nostra Ensenya i Supporters Barca. Prezydent Joan Laporta i jego ludzie to cyniczni politycy - nie mają najmniejszych oporów wobec stosowania nawet najdziwniejszych dźwigni finansowych, żeby tylko każdego lata do Barcelony sprowadzać najgorętsze nazwiska transferowego rynku, ale już w przypadku konieczności zapłacenia kar za „grzeszki” kibiców podczas zagranicznych wyjazdów, tak hojni nie są i nigdy nie będą. Dlatego podczas meczu słychać było głównie fanów Brestu . Oczywiście, kiedy akurat z głośników nie leciał hymn „Cant del Barça” albo Robert Lewandowski nie strzelił gola.

Robert Lewandowski na rozgrzewkę prawem gwiazdy wybiegł ostatni, czarował z piłką, bawił się, pozdrawiał kibiców, miał najwięcej luzu ze wszystkich dookoła. Jemu presja wejścia do klubu „100” Ligi Mistrzów zdawała się nie ciążyć. Mógł to zrobić już w poprzedniej kolejce, na początku miesiąca, przeciwko Crevnie Zezdzie. W Serbii ustrzelił dublet i zszedł z boiska w 78. minucie. Hansi Flick , co Lewy zdradził w Canal+Sport, powiedział mu, że najlepiej będzie, jak setną bramkę w Champions League zdobędzie u siebie w Barcelonie, a nie gdzieś na dalekim wschodzie Europy, to ostatnie w domyśle oczywiście.

Lewandowski to najlepszy napastnik XXI wieku

Zresztą, Lewandowski jest w wybornej formie, godnej poważnego kandydata do Złotej Piłki 2025. Kilka dni temu został dopiero czwartym zawodnikiem Barcelony, który w każdym ze swoich trzech pierwszych sezonów w stolicy Katalonii zdobył co najmniej 20 bramek. Przed nim udało się to tylko trzem piłkarzom - Christo Stoiczkowi, Rivaldo i Luisowi Suarezowi. Również tego wieczoru Estadi Olimpic Lluis Companys oklaskiwało większość jego ruchów, choćby podanie do Fermína Lópeza. Kiedy przy lecącej wysoko nad jego głową piłce wziął sobie na plecy Edimilsona Fernandesa, obrócił się z nią, zastawił, przyspieszył grę, na trybunach wywołało to aplauz może nawet większy niż gol na 1:0, bo to było docenienie kunsztu, techniki, rzeczy niezapisanych w statystykach meczowych. Tak samo przy zabawie kosztem stopera Brendana Chardonneta, która poprzedziła doliczony czas gry i bramkę na 3:0.