FC Barcelona po dwóch nieudanych meczach ligowych w końcu miała powody do świętowania. Podopieczni Hansiego Flicka nie dali we wtorkowy wieczór żadnych szans Stade Brest i w Lidze Mistrzów pokonali francuską ekipę 3:0. To nie jedyne dobre informacje dla Dumy Katalonii. Zaraz po rywalizacji w Champions League napłynęły kolejne, optymistyczne wieści.