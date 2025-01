Barcelona w drodze do Rijadu, a tu pilny komunikat. Lewandowski czekał na tę wiadomość

W oparach kryzysu wizerunkowego i instytucjonalnego FC Barcelona udała się w poniedziałek do Rijadu, gdzie 8 stycznia czeka ją półfinałowy meczu Superpucharu Hiszpanii, "Duma Katalonii" trafiła na Athletic Bilbao , a w drugiej parze Real Madryt zmierzy się z RCD Mallorca. Zdecydowanie trudniejsze wyzwanie czeka podopiecznych Hansiego Flicka.

Olmo i Victor polecieli z Barceloną na Superpuchar. Trwa oczekiwanie na rejestrację gwiazd

Z drużyną do Arabii Saudyjskiej udali się również Dani Olmo i Pau Victor, którzy wciąż nie zostali zarejestrowani. Działacze Barcy podjęli jeszcze rozpaczliwe działania i zdecydowali się skierować sprawę do sądu, ale wokół Hiszpanów panuje coraz większy pesymizm. Jeśli ostatecznie nie uda się ich zarejestrować, będzie to jedna z największych wpadek wizerunkowych zarządu Joana Laporty, a może nawet w historii klubu z Katalonii.