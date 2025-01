Bolesny moment dla Szczęsnego po debiucie. Nie miał wyjścia, musiał to przejść

Po dołączeniu Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelona spodziewano się nieco innego rozwoju sytuacji. Wydawało się, że bramkarz ściągnięty z piłkarskiej emerytury zdecydowanie szybciej zadebiutuje w barwach Dumy Katalonii i co więcej, wywalczy miejsce w podstawowym składzie. Niespodziewanie Inaki Pena notował wiele udanych występów i Hansi Flick nie miał powodów, aby zastępować hiszpańskiego golkipera Polakiem .

Tak potraktowano Szczęsnego po debiucie. Koledzy nie mieli litości

Tym razem obyło się bez problemów i Duma Katalonii pewnie wygrała 4:0, a dwie bramki zdobył Robert Lewandowski. Szczęsny nie miał zbyt wiele pracy, choć w jednej sytuacji przed stratą bramki uratował go Pau Cubarsi. Nie zmienia to faktu, że dla polskiej piłki był to historyczny moment, gdyż nigdy wcześniej dwóch Polaków nie wybiegło w podstawowej jedenastce Barcelony. Bramkarz nie ukrywał, że była to dla niego szczególna chwila.