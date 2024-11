Głośno o słowach Roberta Lewandowskiego. Hiszpanie zachwyceni

Kiedy zobaczyłem Lamine Yamala po raz pierwszy na naszym treningu, miał 15 lat. Jeszcze nigdy wcześniej nie widziałem kogoś takiego. Widziałem wielu utalentowanych zawodników w trakcie mojej kariery, ale wtedy pomyślałem: o mój Boże, to niesamowite. Jak on to robi w takim wieku? Przysięgam, że to niemożliwe

~ powiedział "Lewy"