Czy Kacper Urbański w niedalekiej przyszłości trafi do europejskiego giganta? O przedłużenie z pomocnikiem umowy wciąż walczy Bologna FC Bo, ale może być o to niezwykle ciężko.

Urbański ma zaufanie Probierza i zwrócił uwagę rekordowych mistrzów Włoch

Gdy w ostatnim czasie nasiliły się doniesienia o zainteresowaniu Polakiem ze strony Juventusu , fani byli zachwyceni. Pojawiło się jednak zasadne pytanie: skoro piłkarz nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w wyjściowej jedenastce w Bolonii, to jaka przyszłość czeka go w Turynie?

Juventus rozpoczął już swoje podchody

W "Corriere dello Sport" dostaliśmy jednak potwierdzenie, że Juventus poważnie podchodzi do kwestii reprezentanta Polski. Według jednego z najpopularniejszych włoskich dzienników Thiago Motta rozpoczął już proces nakłaniania byłego podopiecznego do zmiany barw. Przypomnijmy, że to obecny szkoleniowiec "Starej Damy" dał Urbańskiemu zaistnieć w seniorskim futbolu, gdy obaj panowie pracowali na chwałę Bologni w latach 2022-2024. Włosi przekonują, że trener dzwonił do byłego podopiecznego, namawiając go na transfer.