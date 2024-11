Złe wieści dla Lewandowskiego i spółki, Hiszpanie ogłaszają. Wszystko w kluczowym momencie

FC Barcelona już w najbliższą sobotę 23 listopada powróci do swych zmagań w hiszpańskiej ekstraklasie i zmierzy się w wyjazdowym starciu z Celtą Vigo na Estadio Balaidos. Choć "Los Celestes" prezentują się w tym sezonie co najwyżej przeciętnie, to o potknięciach nie może być tu mowy - brak wygranej umożliwiłby bowiem Realowi Madryt ewentualne "doskoczenie" do zespołu z Katalonii w tabeli Primera Division.

