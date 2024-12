Ból głowy Flicka przed hitem z Atletico. Hiszpanie już wiedzą, ważne wieści dla Lewandowskiego

FC Barcelona w dołku, a do tego straciła swoją wielką gwiazdę

Tak fatalne wyniki w La Lidze musiały znaleźć odzwierciedlenie w tabeli. Zarówno Real, jak i Atletico Madryt wykorzystywały kolejne potknięcia wielkiego rywala z Katalonii i ostatecznie go dogoniły. Podopieczni Hansiego Flicka wciąż zajmują pierwsze miejsce, ale obaj stołeczni rywale mają w zanadrzu po jednym spotkaniu i w przypadku ewentualnej wygranej, wyprzedziliby Barcelonę.

"Rojiblancos" mają na koncie tyle samo punktów, co ich sobotni przeciwnicy i mają prawo podejść do spotkania z pewnością siebie. Tym bardziej, że przed tygodniem kolejnej kontuzji doznał Lamine Yamal i Hansi Flick będzie musiał radzić sobie bez jednej ze swoich największych gwiazd.

Hiszpanie przewidują wyjściowy skład FC Barcelony. Różne opcje

Hiszpańskie media tradycyjnie przedstawiły już swoje przewidywania odnośnie składów na sobotni szlagier. Jeśli chodzi o większość personaliów FC Barcelona, wielkie dzienniki mówią jednym głosem. Między słupkami ponownie stanie Inaki Pena, a dostępu do jego bramki chronić będą Jules Kounde, Pau Cubarsi, Inigo Martinez i Alejandro Balde. Nie ma też żadnych wątpliwości, że w drugiej linii pojawią się Marc Casado z Pedrim, zaś w ofensywie straszyć mają Robert Lewandowski z Raphinhą . Pozostaje kwestia obsady dwóch pozostałych pozycji: jednego pomocnika i jednego ze skrzydłowych.

Niepewność będzie trwać, dopóki Hansi Flick nie wyjawi wyjściowej jedenastki, co będzie miało miejsce najpóźniej na godzinę przed meczem. Warto jednak dodać, że Niemca nie ujrzymy w sobotę na ławce trenerskiej z powodu zawieszenia. Podobnie, jak przed tygodniem w pojedynku z Leganes, jego obowiązki przejmie asystent Marcus Sorg. Zapraszamy na relację na żywo do Interii Sport. Link do niej znajduje się poniżej.