Lewandowski czekał na mecz z Atletico, a tu pilne wieści z Barcelony. Problemy Flicka narastają

Fatalne odczucia po ostatniej porażce ligowej potęguje fakt, że prawdopodobnie była ona dodatkowo obarczona kontuzją Lamine'a Yamala . Skrzydłowy sygnalizował problemy zdrowotne, jednak został przez sztab dopuszczony do gry w drugiej połowie, co prawdopodobnie pogłębiło uraz. Tym samy występ Hiszpana w arcyważnej rywalizacji z Atletico Madryt jest niemal wykluczony.

Sporo materiału do przemyśleń ma również Robert Lewandowski. To właśnie on został antybohaterem meczu z Laganes, w którym zmarnował przynajmniej dwie 100-procentowe okazje do strzelania gola i odwrócenia losów rywalizacji, Poirytowany Hansi Flick ściągnął go z boiska w 66. minucie, a media społecznościowe zalała fala negatywnych komentarzy pod adresem kapitana reprezentacji Polski.