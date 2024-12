Listopad dla Blaugrany był trudnym okresem, w którym choć zwycięstwa w Lidze Mistrzów , sytuacja zdecydowanie gorzej wyglądała w La Lidze. Podopieczni Hansiego Flicka w hiszpańskich rozgrywkach potrafili pokonać tylko Espanyol w ubiegłym miesiącu. Z Realem Sociedad przegrali, z Celtą Vigo zremisowali 2:2 choć prowadzili do 84. minuty 2:0 , a w przedostatniej kolejce ulegli na własnym terenie Las Palmas, co było jedną z największych niespodzianek ostatnich miesięcy .

Kibice Dumy Katalonii musieli więc czekać kolejne tygodnie na przełamanie. Wierzyli, że to przyjdzie w starciu z Mallorcą na wyjeździe. I choć zespół z wyspy to w tym sezonie trudny rywal, Barcelona przypomniała sobie, jak zdobywa się bramki i rozgromiła rywali aż 5:1. Strzelanie rozpoczęło się w 12. minucie, kiedy to po fatalnym błędzie piłkarzy gospodarzy piłka trafiła do Ferrana Torresa, a ten nie miał żadnych kłopotów, aby umieścić ją w siatce.