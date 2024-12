Robert Lewandowski trafił na okładkę. W Hiszpanii już odliczają godziny

Sobota obfituje w ważne wydarzenia sportowe, w tym drugą walkę Ołeksandra Usyka z Tysonem Furym. O pojedynku Ukraińca z Brytyjczykiem na okładce wspomina jednak tylko jeden z czterech najważniejszych dzienników w Hiszpanii. "As" ograniczył się w tej kwestii do małego paska na samym dole. Na Półwyspie Iberyjskim media żyją czym innym - starciem na szczycie LaLiga. Tabela układa się w taki sposób, że nie jest to El Clasico, lecz starcie pomiędzy Barceloną a Atletico Madryt. Oba te zespoły mają po 38 punktów, a "Los Blancos" 37. Trzeba też zaznaczyć, że stołeczne drużyny mają rozegrany jeden mecz mniej, co może w niedalekiej przyszłości skomplikować sytuację "Dumy Katalonii".

