Wyciekł plan FC Barcelona. Flick zdecydował, Lewandowski nie będzie zadowolony

Od kilku dobrych tygodni kibice w stolicy Katalonii wprost nie mogą uwierzyć co stało się z ich ukochaną drużyną po świetnym początku sezonu. Podopieczni Hansiego Flicka w nieco ponad miesiąc stracili prawie całą przewagę wywalczoną w pierwszych kolejkach La Ligi. Jeżeli Robertowi Lewandowskiemu i spółce znów powinie się noga w najbliższy weekend, to wielce prawdopodobne, że dojdzie do zmiany na fotelu lidera rozgrywek. Mobilizacja jest więc przeogromna.

Reklama