Wielka zmiana dla Roberta Kubicy, ogłoszono to oficjalnie. Orlen nawet się nie wahał

Wszystko już jasne ws. przyszłości Kubicy. Wielka zmiana dla Polaka

Jego zespół, AF Corse opublikował oficjalny skład na nowy sezon i nie zabrakło w nim najlepszego polskiego kierowcy w historii . Mimo to w szeregach ekipy należącej do "rodziny" Ferrari zaszła spora zmiana. Pogodzić się z nią musiał Robert Kubica.

Orlen nie rezygnuje ze wsparcia Roberta Kubicy. Polak czekał na taką wiadomość

Kubica będzie mógł liczyć także na wsparcie finansowe ze strony Orlenu. Spółka wycofała się niedawno ze sponsorowania zespołu Visa Cash App RB w Formule 1, co rzuciło cień wątpliwości na dalszą "współpracę" z Polakiem. W tej kwestii nic się jednak nie zmieniło i Orlen dalej będzie go wspierał. Kubica jest związany z płockim przedsiębiorstwem od 2019 roku, kiedy to firma przyczyniła się do jego powrotu do F1.