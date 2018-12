Damian Gorawski o powodach zakończenia kariery. Wideo

- Nagle zacząłem czuć wielki ból w biodrach. Okazało się, że wynika to z genetyki. W młodym wieku moje biodra były ustawione pod złym kątem. Dziś można to korygować i nawet z tym grać, wtedy zostało to za późno wykryte - mówi Damian Gorawski.w