Zalewski wreszcie z debiutanckim golem w Interze. Cudowne trafienie Polaka

Jeszcze kilka kolejek temu wydawało się, że Inter pewnie sięgnie po mistrzostwo Włoch. Prowadził w tabeli, ale wystarczyły dwie wpadki - porażki z FC Bologna i AS Roma sprawiły, że mediolańczyków wyprzedziło Napoli. I miało trzy punkty przewagi. Inter awansował do finału Ligi Mistrzów i mógł skupić się na odrabianiu strat.

Zalewski w drugim meczu z rzędu wyszedł w podstawowym składzie. Polak walczy o to, by Inter zdecydował się go wykupić - jest bowiem wypożyczony z AS Roma. To jego 12. występ w barach klubu z Mediolanu. Zwykle wchodził na boisko jako zmiennik (dziewięciokrotnie). Cztery spotkania obejrzał z ławki rezerwowych.