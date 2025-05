Wielka zmiana w wyścigu o fotel prezesa PZPN. Media mówią o rozpadzie koalicji

Wszystko wskazuje na to, że Cezary Kulesza będzie jedynym kandydatem w wyborach do funkcji prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głosowanie już 30 czerwca. Obecny sternik tej federacji cieszy się poparciem wielu związków wojewódzkich oraz klubów. Blado wygląda jego potencjalna konkurencja - we wtorek TVP Sport poinformowało, że rozpadła się koalicja "opozycyjna", która miała poprzeć w głosowaniu Pawła Wojtalę.

