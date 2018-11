Szymon Żurkowski po meczu młodzieżówki z Portugalią. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

To był szczególny mecz dla Szymona Żurkowskiego. Spotkania z Portugalią w barażu Młodzieżowych Mistrzostw Europy rozegrano przecież w Zabrzu, gdzie na co dzień gra, a do tego na stadionie Górnika wspierała go bejsbolowa grupa zawodników z Gepardów Żory.