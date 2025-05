Ależ interwencja Skorupskiego. Polak bohaterem. Premierowe trofeum stało się faktem

Skorupski bohaterem Bologii. Interwencje Polaka dwukrotnie uratowały zespół

Bolognia triumfatorem tegorocznego pucharu Włoch. Pierwsze trofeum w karierze Łukasza Skorupskiego

Polak był tego dnia nie do pokonanie, co udowodnił jeszcze kilkukrotnie. Po drugiej stronie murawy klubowi koledzy Skorupskiego starali się zdobyć kolejnego gola, który byłby gwoździem do trumny dla graczy Milanu. Ta sztuka nie udawała im się jednak, co skutkowało narastającą nerwowością w grze zawodników obydwu ekip. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w końcowych minutach regulaminowego czasu gry. Dwóch piłkarzy Bolognii zderzyło się ze sobą, co zmusiło służby medyczne go prędkiego zameldowania się na murawie. W zderzeniu z kolegą ucierpiał bowiem defensor "Felsinei" Sam Beukema. Holender został natychmiastowo opatrzony i po kilku minutach powrócił na boisko.