To się dzieje. Gigant Serie A wysłał ofertę. Fortuna za gwiazdę polskiej kadry. Wieszczą absolutny hit

Z Turcji napływają coraz to nowsze doniesienia na temat przyszłości Sebastiana Szymańskiego, który wyrósł nie tylko na gwiazdę Fenerbahce, ale całej ligi. Klub zdaje sobie sprawę, że latem może nie zdołać go zatrzymać wobec rosnącego zainteresowania ze stron europejskich gigantów. Tureckie media przekazały, że Fenerbahce otrzymało w ostatnich dniach lukratywną ofertę za Polaka. Rozpoczęto negocjacje, a kierunek to Serie A.