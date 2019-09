Lekkoatletyczne MŚ. Kiełbasińska: Burza hormonów plus wysiłek i nastąpił totalny rozłam. Wideo

- Już sobie popłakałam, dzisiaj chyba mam burzę hormonów, a do tego doszedł wysiłek… Całe przygotowania dużo mnie kosztowały, ale akurat trafiłam na te dni i nastąpił totalny rozłam. Dobre jest tylko to, że to przechodzi – mówiła ze łzami w oczach Anna Kiełbasińska, dopiero piąta w swoim biegu eliminacyjnym na 400 metrów, co kosztowało ją brak awansu do półfinału mistrzostw świata w Katarze. Nasza biegaczka teraz będzie oczekiwała na rywalizację w żeńskiej sztafecie 4x400 m.