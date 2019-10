Lekkoatletyczne MŚ. Nasze naj..., czyli odcienie reprezentantów Polski na mistrzostwach w Katarze

Z sześcioma medalami: jednym złotym, dwoma srebrnymi i trzema brązowymi zakończyła lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dosze 44-osobowa reprezentacja Polski. Oto subiektywny ranking najbardziej jaskrawych sukcesów i porażek naszych sportowców, okiem będącego naocznym świadkiem tych wszystkich wydarzeń wysłannika Interii na MŚ w Katarze, Artura Gaca.

Największy szczęściarz: Wojciech Nowicki

Spróbujcie się wczuć w tę sytuację: Przyjeżdżacie do Kataru z najlepszym wynikiem rzutu młotem w sezonie, a późniejszy mistrz Paweł Fajdek powie, już ze złotym medalem na szyi, że to on sądził, iż będzie miał problem, by tobie dorównać. I początkowo wszystko wygląda śpiewająco, bo w eliminacjach wystarcza ci jeden rzut, jakby od niechcenie i po kilkunastu sekundach jest po robocie. Niestety konkurs to nowe rozdanie, w nim nie radzisz sobie ze stresem, przez to popełniasz masę błędów w kole, a w efekcie lądujesz zupełnie poza podium. Dramat.

Wracasz do hotelu ze świadomością, że jesteś czwartym zawodnikiem mistrzostw świata. I nagle dostajesz wiadomość: jest protest! Początkowo jeszcze wiele sobie nie obiecujesz, ale sprawy posuwają się ekspresowo. Około godz. 2 w nocy otrzymujesz wiadomość: jury podjęło decyzję, razem z Węgrem stajesz się brązowym medalistą mistrzostw świata. Gratulacje, szczęściarzu!