Lekkoatletyczne MŚ. Polki pękają z dumy ze srebra w sztafecie. Wideo

- Bardzo się cieszę, że to nam się udało. A przy tym rekord Polski, który uzyskałyśmy, to jest w ogóle wynik kosmiczny. Ja w to jeszcze nie wierzę. Gdyby ktoś przed tym finałem powiedział mi, że tak pobiegniemy, to pomyślałabym, że naprawdę oszalał - powiedziała Małgorzata Hołub-Kowalik, triumfując razem z koleżankami z żeńskiej sztafety 4x400 m po wywalczeniu tytułu wicemistrzyń świata na zakończenie lekkoatletycznego czempionatu w stolicy Kataru, Doha.