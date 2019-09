Kszczot: To jeden z trudniejszych momentów w mojej karierze. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Już w eliminacjach zderzyłem się z dość trudną rzeczywistością. W półfinale też nie biegło mi się już od 70. metra, gdy zobaczyłem, jak rywale mnie mijają. W swoim odczucia biegłem tak dobrze, że pomyślałem: to nieprawdopodobne! - powiedział Adam Kszczot po tym, jak nie awansował do finału biegu na 800 m podczas mistrzostw świata w Dausze. Nasz biegacz dał do zrozumienia, że prawdopodobnie wkrótce rozejdą się jego drogi z trenerem Zbigniewem Królem i poszuka nowych bodźców.