Frekwencja na trybunach podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze jest główną bolączką tej globalnej imprezy. Do sprawy odniósł się lokalny komitet organizacyjny, który w rzeczonym temacie wydał komunikat.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Swoboda: W optymalnej formie było mnie stać na finał. Wideo INTERIA.TV

"Po dwóch solidnych dniach obecności (70 procent w pierwszym dniu i 67 procent w drugim dniu) liczby w trzecim dniu spadły w stosunku do naszych oczekiwań do poziomu poniżej 50 procent, co zbiegło się z początkiem tygodnia roboczego w Katarze. Jesteśmy przekonani, że nasze wznowione wysiłki zachęcą lokalną społeczność do przybycia i zobaczenia oszałamiających wyników najlepszych sportowców na świecie" - poinformował rzecznik LOC.

Reklama

"Wyzwanie, przed którym stoimy, związane z harmonogramem zawodów, który ma wspierać globalną oglądalność telewizyjną, polega na tym, że niektóre finały rozpoczynają się dopiero późnym wieczorem. Wpływa to na liczbę widzów, którzy pozostają do końca sesji. Wiemy, że ptrzebny był kompromis i cieszymy się, że widzowie z całego świata mają możliwość, aby oglądać wydarzenia na żywo z Dausze. Jesteśmy przekonani, że nasza komunikacja zadziała i na dłuższą metę zobaczymy więcej uczestników na stadionie".

"Dotychczasowa frekwencja jest zgodna z zainteresowaniami lokalnej społeczności, a biegi na średnich i długich dystansach przyciągają największe tłumy, zaś nie tradycyjne wydarzenia sprinterskie. Chcielibyśmy podziękować wszystkim fanom, którzy wsparli tych sportowców" - napisano w komunikacie.

Na mogącym pomieścić 50 tysięcy widzów stadionie szacuje się, że około 20 tysięcy krzesełek zostało wyłączonych ze sprzedaży. Przykrywają je wielkie, reklamowe płachty, a mimo to obiekt Chalifa w stolicy Kataru najczęściej wygląda tak, jakby w Półwyspie Arabskim odbywały się co najwyżej lokalne zawody.

"Naszą wizją były pierwsze mistrzostwa świata na Bliskim Wschodzie. Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce, które powitałyby świat i nawiązały kontakt z nowymi fanami. Pomimo stojących przed gospodarzami wyjątkowych wyzwań, jeśli chodzi o blokadę polityczną, ambicja ta pozostaje. Do tej pory byliśmy świadkami ponad 80 różnych narodowości na stadionie, z których ogromna większość po raz pierwszy cieszyła się lekkoatletyką. Sportowcy rywalizujący na Międzynarodowym Stadionie Khalifa i kibice z całego świata zachwycili się tym doświadczeniem. Kontrolowane warunki temperaturowe na torze są idealne i pasują do występów na światowym poziomie i tak pozostanie. Niezależnie od tego, czy rozumiemy występy sportowców podczas zawodów wytrzymałościowych, czy odnośnie projektu stadionu, to te mistrzostwa przynoszą korzyści światowemu sportowi" - tymi słowami kończy się komunikat.

Artur Gac, Dauha