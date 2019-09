Ponad tydzień w pełnej gotowości startowej - tak przedstawia się program polskich biegaczek na 400 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to wszystkie nasze najlepsze zawodniczki zaczną zmagania w finale sztafety mieszanej w najbliższą niedzielę, a zakończą za tydzień finałem kobiecej sztafety - również w niedzielę, w ostatnim dniu czempionatu w Katarze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Święty-Ersetic: Ostatnie treningi wychodziły rewelacyjnie. Wideo INTERIA.TV

Kwestia warunków klimatycznych w Dausze jest odmieniana przez wszystkich i przez wszystkie przypadki. Temperatura w połączeniu z wilgotnością niemal dla wszystkich jest szokująca, a że mówimy o czymś nawet tutaj nie zawsze spotykanym, świadczą m.in. słowa najlepszej młociarki świata Anity Włodarczyk. Naszej gwiazdy zabraknie na starcie, ale przyleciała do Kataru i przyznała, że jest tutaj po raz siódmy (dotąd bywała w Dausze w czterech różnych miesiącach), lecz jeszcze nigdy nie zetknęła się z tak uderzającym powietrzem, przypominającym ukrop panujący w saunie.

Reklama

Słowa rekordzistki świata, skierowane z troską przede wszystkim w stronę sportowców konkurencji wytrzymałościowych, potwierdził pogrom w kobiecym maratonie. Padły co najmniej dwa niechlubne rekordy: po raz pierwszy odpadło aż 28 biegaczek (40 ukończyło rywalizację), a w dodatku zwyciężczyni Kenijka Ruth Chepngetich uzyskała najsłabszy czas w historii - 2:32.42. Najbardziej uderzający był widok wycieńczonych sportsmenek, jedne słaniały się na nogach, a inne wprost się przewracały. Konieczne były wózki inwalidzkie oraz podłączanie do kroplówek.

Wprawdzie mówi się, że warunki są równe dla wszystkich, co jednak nie do końca jest prawdą, bo widać, że zawodnicy z Afryki oraz innych tropikalnych rejonów świata, mają w Katarze naturalną przewagę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Matusiński: Dlaczego stawiać dziewczynom granice czy bariery? Wideo INTERIA.TV

W tak trudnych warunkach, tyle że na klimatyzowanym stadionie, gdzie chłodne powietrze jest tłoczone z kilku poziomów za pomocą ciasno osadzonych specjalnych dysz, o średnicy mniej więcej piłki ręcznej, na starcie staną nasze obrończynie brązowego medalu z MŚ w Londynie, czyli sztafeta kobiet 4x400 m. Zanim jednak nastąpi drastyczna zmiana temperatury, trzeba odbyć rozgrzewkę na otwartym obiekcie, już bez takich udogodnień, gdzie człowieka słabi od samego stania.

Nim "aniołki Matusińskiego", jak zwykło się mawiać o wybrankach trenera kadry, powalczą przedostatniego i ostatniego dnia mistrzostw, wcześniej wystartują w dwóch innych konkurencjach.

Cała zabawa zaczyna się w sobotę od biegu eliminacyjnego w miksie 4x400 m, czyli łączonej sztafecie kobiet i mężczyzn. Jeśli uda się awansować do niedzielnego finału, wówczas do składu - w miejsce Małgorzaty Hołub-Kowalik i Anny Kiełbasińskiej, wejdą nasze gwiazdy: Justyna Święty-Ersetic i Iga Baumgart-Witan.

- Zobaczymy jak nasze organizmy zareagują po pierwszym biegu. Wtedy będziemy miały większy obraz tego, jak człowiek czuje się po biegu, w takich warunkach. Na stadionie niby jest klimatyzacja, ale może ona mieć także gorsze wpływ. Wierzę, że jakoś damy sobie radę - mówi pełna nadziei Hołub-Kowalik.

Pozytywna, wręcz "zaraźliwa" energia jak zwykle wprost bije od Baumgart-Witan. Tyle że pod uśmiechem kryje się nutka niepewności co do tego, czy tak długo eksploatowany tutaj organizm nagle nie ogłosi buntu.

- Faktycznie czeka nas swoisty maraton, bo mamy nadzieję, że przed nami bardzo dużo biegów. Ja jestem zgłoszona w trzech konkurencjach, a wiadomo, że droga do finału wiedzie przez eliminacje. Jestem dobrej myśli, ale nie wiem, jak w tej temperaturze zachowa się organizm - powiedziała jedna z gwiazd naszej sztafety.

Dopytana Iga, czy jej organizm w tej chwili wysyła pozytywne sygnały, a może odbiera symptomy z nutką niepewności, powiedziała jak jest naprawdę. - Tak trochę pół na pół. Wystarczy stanąć na pół godziny w miejscu, na zewnątrz, by poczuć pot na ciele - stwierdziła.

Święty-Ersetic też nie ma wątpliwości, że razem z koleżankami przejdzie przez trudy, jakich spora rzesza lekkoatletów w Katarze nie doświadczy. - Większość zawodników przejeżdża tutaj tylko i wyłącznie na pojedyncze starty, a my występujemy od początku mistrzostw do ich samego końca. Będzie trochę trudno, ale staram się do tego tak nie podchodzić, trzeba się z tym pogodzić - zaakcentowała.

Indywidualna mistrzyni Europy z Berlina sprecyzowała, z czym osobiście ma na miejscu największy problem: - Najtrudniejsze jest tutaj to, że są strasznie duże zmiany temperatur. Na zewnątrz odczuwalna wynosi 40 stopni Celsjusza, a po wejściu do budynków czujemy mocny nawiew z klimatyzacji. W takiej sytuacji, jeśli jest się w formie, bardzo łatwo złapać przeziębienie, dlatego staram się tego uniknąć - komentuje Święty-Ersetic.

Wszystkie te trudności, zdaniem Hołub-Kowalik, nie przekreślają szans Polek, by przynajmniej w koronnej sztafecie 4x400 metrów znów dołożyć cenną zdobycz do worka medalowego "Biało-Czerwonych". - To, w jakich jesteśmy dyspozycjach, daje nadzieje medalowe. Nie ma co ukrywać, więc powolutku troszkę już o tym myślimy. Dwa lata temu trochę niespodziewanie był brąz, więc wierzę, że w tym roku - mając więcej doświadczenia i będąc lepiej przygotowanymi - będzie nie gorzej niż w Londynie - odważnie zapowiada nasza kadrowiczka.

Artur Gac, Dauha