Piąty dzień mistrzostw świata w Dosze przyniósł kilka świetnych wieści dla "Biało-Czerwonych". Piotr Lisek po raz drugi w karierze został brązowym medalistą, Iga Baumgart-Witan i Justyna Święty cieszyły się z historycznego dla Polski awansu do finału w biegu na 400 metrów, a Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki pokazali rywalom, że złoty i srebrny medal dla Polski w środowym finale rzutu młotem jest wielce prawdopodobny - pisze w korespondencji z Dohy wysłannik Interii, Artur Gac.

Na półmetku MŚ dorobek medalowy "Biało-Czerwonych" nie prezentuje się imponująco, ale nasi reprezentanci już dali nam wiele powodów do radości. Medal na czempionacie globu nie zawsze jest w zasięgu, ale w rywalizacji ze światową czołówką można łamać wiele barier, dotąd nieosiągalnych.

Brąz Piotra Liska na pewno nie jest szczytem marzeń, co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości, włącznie z nim samym. Polak chciał uzupełnić kolekcję o brakujący "krążek" z najcenniejszego kruszcu, ale startując w stawce "sześciometrowców" nie zawsze da się wygrywać.

- Oczywiście, że przyjechałem tutaj po złoto, ale zdobyty medal mnie satysfakcjonuje. Czuję radość, ponieważ chłopaki też stanęli na bardzo wysokim poziomie i ciężko było ich przeskoczyć - uzasadnił nasz reprezentant, który w momencie, gdy w walce pozostało już tylko trzech zawodników, czyli on, późniejszy mistrz Sam Kendricks i znakomity Szwed Armand Duplantis, zaczął szukać sposobu w taktycznym podnoszeniu wysokości. Ostatecznie zakończył finał z wynikiem 5,87 m.

Piękne obrazki miały miejsce tuż po ostatnim w zawodach skoku Duplantisa, który jeszcze miał nadzieję na przedłużenie dramaturgii konkursu, ale spadł na materac z wysokości 6,02 m razem z poprzeczką. Po kilkunastu sekundach doskoczył do niego Amerykanin i zaczęli się serdecznie ściskać, gratulując sobie tej godnej MŚ rywalizacji.

Ich "problem" polegał na tym, że przysiadłszy na materacu zostawili między sobą trochę wolnego miejsca, w które efektownie wskoczył, prezentując przewrót w przód, właśnie Lisek. Wysłannik Interii zapytał Polka, czy chciał w ten zabawny sposób zasygnalizować rywalom, że to on miał chrapkę na pierwsze miejsce, ewentualnie wysłać komunikat: "chłopaki, następnym razem ja was rozstawię", przekonywał, że zamiar był zgoła inny.

- No cóż, staram się dostarczać wam emocji, tym bardziej po konkursie, gdy można już pozwolić sobie na więcej, nawet dla żartów - uśmiechał się Polak.

Wkrótce cała trójka rozpoczęła swój showmański spektakl. Najpierw zademonstrowali, wykonane w jednym tempie, salto w tył, a następnie rozpoczęli spektakularną rundę honorową wokół stadionu. Problemem tych mistrzostw jest fatalna frekwencja na trybunach, ale zebrali widzowie wiwatowali na cześć tej trójki zawodników, a oni sami co jakiś czas podbiegali pod trybuny, jeszcze bardziej rozochocając fanów.

Lisek zapowiedział, że z Kataru wywiezie pozytywne wspomnienia. A co z niedogodnościami w hotelu, czy ciężkim klimatem? - Ja jestem prostym sportowcem. Przyjechałem tutaj walczyć o wysokości i medale, a nie narzekać. Warunki są, jakie są, trzeba umieć sobie z nimi poradzić i iść dalej - podsumował.

- To ja jestem zawodnikiem, który ma tutaj najwięcej do stracenia - bez ogródek powiedział dziennikarzom Paweł Fajdek i tym samym postawił sprawę jasno. Aktualny mistrz świata z Londynu przyleciał do Dohy nie po brązowy medal. Srebro też nie będzie go w pełni satysfakcjonowało. Celem jest podtrzymanie fenomenalnej serii i czwarty z rzędu tytuł dominatora na czempionacie globu.

Eliminacje były popisem nie tylko Fajdka, choć jego przede wszystkim, bo już w pierwszej próbie znokautował rywali wynikiem 79,24 m. Wcześniej doskonale zaprezentował się w pierwszej grupie Wojciech Nowicki (77,89 m), plasując się tuż za rodakiem. Robota naszych Orłów trwała w kole raptem kilkadziesiąt sekund.

Przez strefę dla dziennikarzy też chcieli przemknąć w ekspresowym tempie. Nowicki w końcu zgodził się na jedno pytanie i krótką "dogrywkę", a spieszącego się na siłownię Fajdka udało się zawrócić na dłuższą rozmowę, która tylko potwierdziła, że... nie ma mowy o celu minimum.

- Szykuje się polski konkurs. Miejmy nadzieję, że nikt nam tutaj nie zamiesza, jak dwa ostatnie razy. Fajnie by było skończyć tak, jak w Berlinie, czyli ze złotem i srebrem. Trochę szans już nam uciekło, więc naprawdę musimy dać z siebie wszystko z Wojtkiem i te dwa medalem zdobyć - mówił Fajdek, wypowiadając te słowa z wielką pewnością siebie. Kolejność na miejscach 1-2 też jest dla niego bardzo ważna, tu również nie zostawia cienia wątpliwości.

- Mam nadzieję, że skończę ostatni w kole. Życzę Wojtkowi dalekich rzutów, ale liczę, że będę przed nim - zaakcentował. Co to będzie za wieczór?! - aż chciałoby się krzyknąć z ekscytacją. Początek walki o medale w konkursie rzutu młotem o godzinie 20.40 czasu polskiego.

Artur Gac, Doha

