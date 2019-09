Lekkoatletyczne MŚ. Kamila Lićwinko po kwalifikacjach. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Wiedziałam, że jestem dobrze przygotowana i nie chciałam dopuścić do tego, żeby coś poszło nie tak, bo miałabym ogromne pretensje do siebie, więc było nerwowo - powiedziała Kamila Lićwinko, która zakwalifikowała się do poniedziałkowego finału skoku wzwyż lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze.