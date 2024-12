Nie jest to jednak pierwszy raz, gdy hiszpańscy dziennikarze "wpychają" Szczęsnego do bramki Blaugrany. Zwłaszcza tuż po podpisaniu kontraktu przez Polaka z klubem mówiono, że kwestią kilku tygodni jest ugruntowanie sobie pozycji przez doświadczonego golkipera. Mimo takich prognoz Szczęsny wciąż nie doczekał się debiutu i na razie nie zanosi się na to, aby miał on nastąpić w najbliższych meczach Barcelony.

