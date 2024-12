Gorąco ws. Szczęsnego. Po tej decyzji aż zawrzało. Padła kluczowa wiadomość

W poniedziałek 2 grudnia minęły równe dwa miesiące od czasu oficjalnego potwierdzenia transferu Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelona. A debiutu polskiego bramkarza w nowej drużynie jak nie było, tak nie ma. Trener "Dumy Katalonii" Hansi Flick uparcie trwa przy swoim, non stop stawiając na Inakiego Penę. I to mimo krytyki, jaka spada co jakiś czas na Hiszpana w związku z jego kolejnymi występami.